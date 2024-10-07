“Yenildiğimiz için üzgünüz”

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, gol yedikleri dakikaya kadar iyi götürdükleri maçta yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti. Ciddi bir pozisyon vermeden maçı sürdürdüklerini belirten Kerem Yavaş, "Maçta berabere kalacağımıza üzülürken, son saniyede duran toplarda etkili olan bir takıma karşı faul verdik. Bunu da iyi değerlendirdiler ve kazandılar” dedi.

"Oyundan memnunuz”

Ortaya koydukları performanstan ve oyundan dolayı memnun olduklarını ifade eden Kerem Yavaş, "Oyunumuzdan memnunuz, detayları hallettiğimiz zaman daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Milli maç arasında daha iyi hazırlanıp sahaya daha iyi döneceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

(Sibel Elmas)