YouTube Erişim Sorunu, 19 Mart 2025: Neden Açılmıyor? YouTube Neden Açılmıyor? Erişim Engeli mi Var, ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün, 19 Mart 2025 Çarşamba günü, YouTube kullanıcıları platformda ciddi erişim sorunları yaşamaya başladı. Instagram ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında yaşanan problemler sonrası, YouTube'a giriş yaparken zorluklar bildirilmekte. Kullanıcılar, sayfalara erişemediklerini veya videoların açılmadığını fark etti.

YouTube Çöktü mü?

Şu an için YouTube'un çöküp çökmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, birçok kullanıcı, platforma girişte sorunlar yaşadığını ve videoların yüklenmediğini bildiriyor.

YouTube Neden Açılmıyor?

YouTube'a erişimde yaşanan sorunların nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sorun, Instagram ve X gibi diğer sosyal medya platformlarında da gözlemleniyor. Kullanıcılar, platformlar tarafından yapılacak resmi açıklamalara ve güvenilir haber kaynaklarına göz atarak durumu takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi