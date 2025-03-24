2025 Kadir Gecesi: Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek. 1 Mart’ta başlayan Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bin aydan hayırlı geceyi idrak etmenin heyecanı da yaşanıyor. 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek 2025 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, Kadir Suresi anlamı, okunuşu ve Kadir Gecesi önemi gündemde yerini aldı.

İslam alemi, yaklaşan Kadir Gecesi heyecanı içinde. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan hayırlı olduğu Kadir Suresinde belirtilen mübarek gece tarihi yaklaşıyor. İşte Kadir Gecesi hakkında detaylı bilgiler...

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete mahsustur. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir.

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Dini günler takvimine göre 2025 Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

5- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi