2025 Ramazan fitre miktarı ne kadar oldu? Fitre ne zaman verilir?

2025 yılı için fitre miktarı araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı yaklaşıyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl için belirlenen fitre bedelini duyurdu. Ayrıca, Ramazan’da oruç tutacak olanlar, “fitre ne zaman verilir?’’ sorusunun yanıtını da merak etmeye başladılar. Peki, bu yıl fitre bedeli ne kadar oldu? Fitre kimlere verilir ve hangi tarihlerde verilmelidir? İşte tüm detaylar...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, 2025 yılı için fitre miktarı araştırılmaya başlandı. Fitre ya da halk arasında bilinen adıyla fıtır sadakası, zengin olan ve Ramazan ayı boyunca oruç tutan her Müslümanın, belirli bir süre içerisinde fakirlere vermesi gereken bir sadakadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki fitre miktarını açıkladı. Yapılan duyuruda, fitrenin nakit olarak verilebileceği gibi, gıda maddeleri ya da diğer ayni yardımlar şeklinde de yapılabileceği ifade edildi. Peki, bu yılki fitre ne kadar oldu? Fitre ne zaman ve kimlere verilir? İşte 2025 yılı fitre miktarıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

2025 fitre ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu yılın fitre miktarını belirlemek için değerlendirmelerde bulundu. Yapılan toplantı sonrası açıklanan karara göre, 2025 yılı Ramazan'ında fitre tutarının 180 TL olduğu bildirildi.

Fitre ne zaman verilir?

Fıtır sadakası olarak bilinen fitre, Ramazan orucunun tutulup bayrama ulaşmanın bir şükranı olarak verilen bir sadakadır. Zengin olan ve Ramazan ayında oruç tutarak bayrama ulaşan müslümanların, belirli kişilere vermesi gereken bu sadaka, dini açıdan vacip bir ibadettir.

Fitre vermek, sünnetle sabit olup, bu ibadet hakkında birçok hadis bulunmaktadır (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Fıtır sadakasının verilmesi gereken en uygun zaman, Ramazan Bayramı'nın ilk günüdür. Ancak, bayramdan önce verilmesi daha sevaplıdır ve faziletli kabul edilir. Bayram namazından önce verilmesi müstehap olarak değerlendirilmiştir. Bunun dışında, bayram günü ya da sonrasında da fitre verilebilir, fakat bayramdan sonraya bırakılması hoş karşılanmaz.

Şâfiî mezhebine göre ise, eğer geçerli bir mazeret yoksa, fitreyi Bayram'ın birinci günü gün batımından sonra vermek haram kabul edilir. Ayrıca, fitreyi Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren vermek de caizdir.

2025 fitresi hangi durumlar için verilir?

Fitre, sadece maddi durumu kötü olan insanlara verilmesi gereken bir sadakadır. Genellikle, fitre Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi veya nakit olarak verilir. Bununla birlikte, fitre yalnızca Ramazan ayında değil, özel bir dönem olarak belirlenen bu günlerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan temel yardım olarak da kabul edilir.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi