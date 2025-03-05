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5 Mart Çarşamba TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var?

5 Mart Çarşamba TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var?
5 Mart 2025 Çarşamba günü, televizyon kanallarında birbirinden farklı dizi, program ve filmler izleyicilerle buluşuyor. İşte bazı ana kanalların yayın akışları:

Bugün birbirinden popüler programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşuyor.

5 Mart 2025 Cumartesi Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncellendi. Buna göre, 5 Mart TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı belli oldu.

BUGÜN TV'DE NELER VAR?
Bugün birbirinden eğlenceli gündüz kuşağı programlarının yanı sıra akşam saatlerinde Leyla, Sen Türkünü Söyle ya da Survivor 2025 gibi yarışma programları mevcuttur.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (5 MART)
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Masumlar Apartmanı

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI (5 MART)
08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI (5 MART)
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Annem Ankara

SHOW TV YAYIN AKIŞI (5 MART)
08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI (5 MART)
09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sahipsizler

TV8 YAYIN AKIŞI (5 MART)
07:00 – Tuzak

08:00 – Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor 2025

NOW YAYIN AKIŞI (5 MART)
07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...Dizi

23:45 Hudutsuz Sevda

 

Kaynak: Haber Merkezi

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