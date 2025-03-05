5 Mart Çarşamba TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var?

Bugün birbirinden popüler programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşuyor.
5 Mart 2025 Cumartesi Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncellendi. Buna göre, 5 Mart TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı belli oldu.
BUGÜN TV'DE NELER VAR?
Bugün birbirinden eğlenceli gündüz kuşağı programlarının yanı sıra akşam saatlerinde Leyla, Sen Türkünü Söyle ya da Survivor 2025 gibi yarışma programları mevcuttur.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (5 MART)
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Masumlar Apartmanı
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI (5 MART)
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI (5 MART)
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Annem Ankara
SHOW TV YAYIN AKIŞI (5 MART)
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI (5 MART)
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Sahipsizler
TV8 YAYIN AKIŞI (5 MART)
07:00 – Tuzak
08:00 – Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor 2025
NOW YAYIN AKIŞI (5 MART)
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...Dizi
23:45 Hudutsuz Sevda
Kaynak: Haber Merkezi