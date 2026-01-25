GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Anıtkabir’de yer alan Aslanlı Yol’da kaç adet aslan heykeli bulunmaktadır?

- Güncelleme Tarihi:

Anıtkabir’de yer alan Aslanlı Yol’da kaç adet aslan heykeli bulunmaktadır?

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan ziyaretçileri karşılayan ilk bölüm olan Aslanlı Yol, barındırdığı sembollerle derin anlamlar taşır. Bu yol, ziyaretçileri manevi bir hazırlık sürecinden geçirerek mozoleye ulaştırır.

Anıtkabir'de yer alan Aslanlı Yol'da kaç adet aslan heykeli bulunmaktadır?

Aslanlı Yol boyunca karşılıklı dizilmiş toplam 24 adet aslan heykeli bulunmaktadır. Bu heykeller rastgele seçilmemiş, Türk tarihindeki 24 Oğuz boyunu temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Heykellerin yatar pozisyonda olması ise Türk milletinin barışseverliğini ve gücünü sükunetle sergilediğini simgeler.

Cevap: 24

500 bin tl'lik soru

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER