Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan ziyaretçileri karşılayan ilk bölüm olan Aslanlı Yol, barındırdığı sembollerle derin anlamlar taşır. Bu yol, ziyaretçileri manevi bir hazırlık sürecinden geçirerek mozoleye ulaştırır.
Anıtkabir'de yer alan Aslanlı Yol'da kaç adet aslan heykeli bulunmaktadır?
Aslanlı Yol boyunca karşılıklı dizilmiş toplam 24 adet aslan heykeli bulunmaktadır. Bu heykeller rastgele seçilmemiş, Türk tarihindeki 24 Oğuz boyunu temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Heykellerin yatar pozisyonda olması ise Türk milletinin barışseverliğini ve gücünü sükunetle sergilediğini simgeler.
Cevap: 24
500 bin tl'lik soru
Kaynak: Haber Merkezi