Evlilik kararı almak birçok kişi için heyecan verici bir adım olsa da, bazı bireyler için bu durum yoğun bir endişe ve kaçınma duygusuna dönüşerek psikolojik bir fobi halini alabilmektedir.

Evlilik korkusuna ne ad verilir?

Bu durum sadece sıradan bir bağlanma korkusu değil, evlilikle birlikte gelen sorumluluklar, özgürlüğün kısıtlanması veya başarısız bir ilişki yaşama ihtimaline karşı duyulan aşırı ve mantıksız bir korkudur. Kişiler genellikle ciddi ilişkilerden kaçınma veya evlilik teklifi gibi durumlarda panik atak belirtileri gösterme eğilimindedir.

Cevap: Evlilik korkusuna tıp literatüründe ve psikolojide Gamofobi adı verilir.

Kaynak: Haber Merkezi