Türk sinemasında "mendil ıslatan" filmlerin usta ismi olan Çağan Irmak, kendine has dokusu ve samimi hikayeleriyle modern sinemamızın en önemli yönetmenlerinden biridir. Ancak her başarılı dram filmi ona ait değildir; bazı unutulmaz eserler başka usta yönetmenlerin imzasını taşır.
Hangisi bir Çağan Irmak filmi değildir?
Seçeneklere birlikte bakalım:
-
Babam ve Oğlum: Çağan Irmak'ın en meşhur, kült eseridir.
-
Issız Adam: Çağan Irmak'ın 2000'li yıllara damga vuran bir diğer önemli filmidir.
-
Aşk Tesadüfleri Sever: Bu film Çağan Irmak'a ait değildir. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturmaktadır.
-
Adile Naşit: Bu bir film ismi değil, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusunun ismidir. (Eğer seçeneklerde bir film kastediliyorsa, Çağan Irmak'ın böyle bir biyografik filmi bulunmamaktadır.)
Ancak yönetmenlik bazında bakıldığında kesinlikle Çağan Irmak imzası taşımayan film Aşk Tesadüfleri Sever'dir.
Cevap: Aşk Tesadüfleri Sever
Kaynak: Haber Merkezi