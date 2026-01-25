Külkedisi’nin gece yarısı balodan kaçarken geride bıraktığı ayakkabısı hangi malzemeden yapılmıştır?
Dünya edebiyatının en bilinen masallarından biri olan Külkedisi (Cinderella), pek çok farklı versiyona sahip olsa da hafızalarımıza kazınan o en meşhur sahne değişmez: Saat gece yarısını vurduğunda merdivenlerde bırakılan o tek ayakkabı.
Charles Perrault'un 1697'de kaleme aldığı ve bugün hepimizin bildiği modern versiyona göre, Külkedisi'nin ayakkabısı camdan yapılmıştır. Orijinal ismiyle "Cendrillon ou la petite pantoufle de verre" (Külkedisi veya Küçük Cam Pabuç) olarak geçer.
İlginç Bir Not: Bazı edebiyat araştırmacıları, Fransızca'daki "cam" anlamına gelen "verre" kelimesinin, telaffuz olarak çok benzeyen ve bir tür "sincap kürkü" anlamına gelen "vair" kelimesiyle karıştırıldığını iddia etse de, masalın evrensel kabul gören versiyonu her zaman "cam ayakkabı" olmuştur.
