Satranç tahtası üzerindeki altı farklı taş türü, sadece hareket kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda hiyerarşiyi temsil eden fiziksel boyutlarıyla da birbirinden ayrılmaktadır.
Satranç taşlarından hangi taşın boyu daha uzundur?
Oyunun temel amacı olan ve mat edildiğinde oyunun sona ermesine neden olan bu taş, tahtadaki en yüksek rütbeyi temsil eder. Görsel olarak genellikle tepesindeki haç veya farklı bir simgeyle diğerlerinden ayırt edilen bu taşın boyu, oyun setlerinde standart olarak diğer tüm figürlerden daha yüksek tasarlanır.
Cevap: Satranç taşları arasında boyu en uzun olan taş Şah'tır.
