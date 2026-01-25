Dünya genelinde ülkelerin yaklaşık %65-70'i sağdan trafiği kullanırken, geri kalan ülkelerde trafik soldan akar. Bu durumun kökeni genellikle Orta Çağ'daki şövalyelerin kılıçlarını sağ elleriyle kullanmalarına ve atlarını yolun solundan sürmelerine kadar uzanan tarihi bir geleneğe dayanır.
Hangisi trafiğin soldan aktığı ülkelerden değildir?
Seçenekleri incelediğimizde:
-
Avustralya: Birleşik Krallık geleneğini sürdürür, trafik soldan akar.
-
İngiltere: Dünyada trafiğin soldan akışının en bilinen merkezidir.
-
Japonya: İngiliz etkisiyle (özellikle demiryolu inşası döneminde) trafiğin soldan aktığı nadir Asya ülkelerinden biridir.
-
Fransa: Napolyon döneminden bu yana trafiğin sağdan aktığı ülkeler arasındadır.
Cevap: Fransa
