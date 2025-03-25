Başkan Kavuş; “Kadir gecesi insanlığa bir umut ve rahmet kapısıdır”

Tüm inananların, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen rahmet iklimi Kadir Gecesi’ni kutlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinin tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi münasebetiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İçimizde, bir taraftan mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanmanın hüznü diğer taraftan da Rabb'imizin en büyük lütuflarından, nimetlerinden biri olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın ve bayrama yaklaşmanın sevinç ve huzuru var.

Yüce Allah'ın kullarına af ve rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu müstesna gece, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı bir rahmet iklimi, yeryüzünün nur ve esenlikle dolduğu, gönüllerin arındığı, duaların en samimi duygularla semaya yükseldiği en kutlu zaman dilimidir. Kadir Gecesi'ni önemli kılan Kur'an'dır. Hayat Kur'an ile anlamlandığında ve insan Kur'an ile müşerref olup şekillendiğinde, yaşayan Kur'an Peygamber Efendimiz'in örneklik ve rehberliğini doğru anlayıp doğru takip etttiğinde, insanlar ve hayatlar binlerce kat değer kazanır.

Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve umut kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi, ibadet, taat, tevbe ve zikrin yanı sıra iç dünyamızı muhasebe etme, hatalarımızdan arınma, kırdığımız gönülleri onarma ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek için bir fırsattır. Bizlere sunulan bu eşsiz fırsatı en güzel şekilde değerlendirebilmiş olmayı Rabbimiz hepimize nasip etsin. Birlik ve beraberlik içinde, kalplerimizi muhabbetle doldurarak, birbirimize destek olarak bu gecenin bereketinden en güzel şekilde nasiplenelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Meramlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim, bizleri bu mübarek gecenin feyzinden, bereketinden mahrum bırakmasın. Dualarımızı kabul, gönüllerimizi huzurla doldursun.

Bu gece vesilesiyle, dünyamızın barış ve esenliğe kavuşmasını, kardeşliğin ve hoşgörünün daim olmasını temenni ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi