Başkan Kavuş; “Tüm mü’minlerin beratını aldığı bir gece olsun”

İslam’daki beş özel gecenin, inananların gönlünü aydınlattığına ve maneviyatını güçlendirdiğine işaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Af, arınma, bağışlanma ve kurtuluş vakitlerinden biri olan Berat Gecesi’nin insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün mü’minlerin ise arınma ve affına vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Berat Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İnancımızda af, arınma, bağışlanma ve kurtuluş gecelerinden biri olan Berat, bunların yanı sıra itikadımızı ve ibadetlerimizi tazeleyen, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşmayı, komşuluk ve akrabalık hukukunu arttıran çok özel zaman dilimlerinden biridir. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, mü'minlerin Allah'ın rahmetiyle müşerref olduğu, merhamet ve mağfiret vesilesi mübarek Berat Gecesi'ne ulaşmış olmanın sevinci içerisindeyiz. İslam ümmetinin asırlardır büyük bir heyecan ve coşkuyla karşıladığı mübarek Berat Gecesi aynı zamanda bir muhasebe zamanı, iyiliklere, güzelliklere ve hayırlara giden yolları arama gecesidir.

İnananların, işlediği hatalar için af dileyeceği bu önemli gecede edilen duaların kabul olması temennisiyle tüm İslam coğrafyasının, aziz milletimizin ve bütün hemşehrilerimin gecesini tebrik ediyor, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün mü'minlerin arınma ve affına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olması hasebiyle de Rabbimden bizleri bu mübarek aya sağlık, sıhhat, afiyet ve mutluluk içerisinde ulaştırmasını niyaz ediyorum.

Gecemiz mübarek olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi