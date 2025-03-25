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Başkan Pekyatırmacı’dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Pekyatırmacı’dan Kadir Gecesi mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında; “Kadir Gecesi, gönül dünyamızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir fırsat sunmaktadır“ dedi.

Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mesajında şu sözlere yer verdi;

"Rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaşırken yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayını on bir ayın sultanı kılan Yüce Rabbimiz, Kadir Gecesi'ni de Ramazan-ı Şerif'in kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ni ihya etmenin yolu, Kur'an'ın kadir ve kıymetini bilmekten, Kuran'la hayatı anlamlandırmaktan geçmektedir. Bu gece, mağfiret gecesidir. İnsanlığa huzur, barış ve kardeşlik getiren bu geceyle ilgili Peygamberimiz (s.a.v), faziletine inanarak ve sevabı yalnızca Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini ibadetle geçirenlerin geçmişte yaptıkları günahların affedileceğini belirtip Müslümanlara müjde vermiştir. İşte bizler için bu geceye kavuşmak büyük bir nimettir, bizi bu geceye kavuşturan Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu önemli gecenin lütuf ve izzetinden faydalanabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Yine bu mübarek gece hatırına içten ve samimi dualarımıza ülkemizi, Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam coğrafyasını ve tüm insanlığı dâhil ederek; sevginin, saygının, merhametin her yere ulaştığı bir dünya için Rabbimize duada bulunalım.

Hem İslam Âlemi hem dünya hem de ülkemizin ciddi imtihanlardan geçtiği şu günlerde Kadir Gecemizin, tüm insanlık için hayırlar getirmesini ve Ramazan Bayramı'na kavuşmamızı Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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