Cumartesi Akşamı (03 Ocak 2026) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!
Aralık ayının son Cumartesi akşamında, televizyon kanalları izleyicilerine zengin bir içerik sunuyor. Merakla beklenen “Gönül Dağı“, “Güldür Güldür Show“ ve “Çifte Milyon“ gibi yapımlar, yeni bölümleriyle bu akşam (03 Ocak 2025) ekranlardaki yerlerini alacaklar mı....
03 Ocak akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
"Gönül Dağı (Yeni Bölüm)", "Güldür Güldür Show (Tekrar)", "Çifte Milyon(Yeni Bölüm)'', "Münaşaka(Yeni Bölüm)'' Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır
Cumartesi Akşamı Dizileri (03 Ocak)
Kanal
Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
TRT 1
Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
ATV
Exodus (Sinema)
Show TV
Güldür Güldür Show (Tekrar)
NOW TV
Çifte Milyon(Yeni Bölüm)
Star TV
Münaşaka(Yeni Bölüm)
Kanal D
Düşüş (Sinema)
TRT 1 Yayın Akışı (03 Ocak 2025)
"Gönül Dağı (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu akşam yayınlanacaktır:
Gönül Dağı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
Önemli Not:
