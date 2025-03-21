MEDAŞ İLÇE İLÇE DUYURDU | Aksaray’ın 3 ilçesinde bugün elektrikler kesilecek! Saat verildi

MEDAŞ, Aksaray'daki elektrik kesintileri ile ilgili güncel listeyi paylaştı. 21 Mart 2025 tarihinde Aksaray'ın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesintilerin, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve daha verimli enerji sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Peki, Aksaray'ın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...
Vatandaşların, belirtilen saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.
İŞTE 21 MART AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ESKİL
21.03.2025 14:30 - 21.03.2025 16:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ BAŞARI KÜME EVLER KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KÖKEZ KÖYÜ KÖKEZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ YÜKSECİK KümeEvleri
GÜLAĞAÇ
21.03.2025 09:30 - 21.03.2025 13:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ BALIM SULTAN ( HIZIR BALI ) Caddesi
MERKEZ
21.03.2025 09:00 - 21.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER MAHALLESİ 236 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER MAHALLESİ 242 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER MAHALLESİ 263 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER MAHALLESİ 265 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER MAHALLESİ 267 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, YAVUZ SELİM MAHALLESİ 307 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, YAVUZ SELİM MAHALLESİ 4. YAVUZ SELİM KümeEvleri
21.03.2025 09:30 - 21.03.2025 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1611 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 32 / EBULFEYZ ELÇİBEY Caddesi
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 7 / ATATÜRK Bulvarı
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 822 / ŞEHİT RECEP MENGİ Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 846 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 850 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 851 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 852 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPAZAR MAHALLESİ 853 Sokak
21.03.2025 09:30 - 21.03.2025 13:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile
AKSARAY MERKEZ ALAYHANI KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ ALAYHANI KÖYÜ, ALAYHAN MEZRASI MEZRASI
AKSARAY MERKEZ BABAKONAĞI KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ BÜYÜKPÖRNEKLER KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ BÜYÜKPÖRNEKLER KÖYÜ BÜYÜKPÖRNEKLER 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜKPÖRNEKLER KÖYÜ BÜYÜKPÖRNEKLER 8 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ BÜYÜKPÖRNEKLER KÖYÜ BÜYÜKPÖRNEKLER 9 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KALEBALTA KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ KALEBALTA KÖYÜ KALEBALTA 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KALEBALTA KÖYÜ KALEBALTA 3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KALEBALTA KÖYÜ KALEBALTA 8 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KALEBALTA KÖYÜ KALEBALTA 9 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ KARAKUYU KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ KÜÇÜKPÖRNEKLER KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ SARIAĞIL KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ SUSADI KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ TATLICA KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ TATLICA KÖYÜ, BAĞ YOLU YAYLA EVLERİ
AKSARAY MERKEZ TATLICA KÖYÜ, CAMİİ YAYLA EVLERİ
AKSARAY MERKEZ TATLICA KÖYÜ, ÇİTÇİR YOLU YAYLA EVLERİ
AKSARAY MERKEZ TATLICA KÖYÜ, SANAYİ CADDESİ YAYLA EVLERİ
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, FATİH MEVKİİ ŞEYH ŞAMİL Sokak
21.03.2025 14:00 - 21.03.2025 16:40 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, YAVUZ SELİM MAHALLESİ 302 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, YAVUZ SELİM MAHALLESİ 305 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, YAVUZ SELİM MAHALLESİ 314 KOCA AHMET Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, YAVUZ SELİM MAHALLESİ 330 Sokak
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, YAVUZ SELİM MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR BELDESİ, YAVUZ SELİM MAHALLESİ YAVUZ SELİM- Sokak
Kaynak: Haber Merkezi
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