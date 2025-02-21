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MEDAŞ UYARDI | Aksaray’da planlı elektrik kesintisi! O saatler elektriksiz geçecek

MEDAŞ UYARDI | Aksaray’da planlı elektrik kesintisi! O saatler elektriksiz geçecek
MEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Aksaray’ın bu ilçelerine bu tarihte elektrik verilmeyecek. Aksaray’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Aksaray 21 Şubat 2025 elektrik kesintileri...
MEDAŞ 21 Şubat Cuma günü Aksaray'ın bu ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintilerini listeledi.
 
Vatandaşların tedbir almasında fayda var.
 

 
İşte Aksaray'da yaşanacak elektrik kesintileri listesi:
 
 
ESKİL
 
21.02.2025 13:30 - 21.02.2025 17:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
AKSARAY ESKİL ZAFER MAHALLESİ OKLAVA KümeEvleri
 
MERKEZ
 
21.02.2025 09:00 - 21.02.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
 
 
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, AYDINLAR MAHALLESİ 251 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ 405 NOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ AKYOL 1 Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ AKYOL Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ AYSOY Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ CEMALLER Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ HACI KADİR Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ HACILAR Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ KİLİSELİ KÖY Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ MANDIRA Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ TAKI Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ TEZGELLER Sokak
AKSARAY MERKEZ HELVADERE BELDESİ, KİRAZLI MAHALLESİ YEŞİLYURT Sokak
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Aksaray #MEDAŞ #Aksaray elektrik kesintisi

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