Mermerden beyaz eşyaya: Konyalıların yeni adresi!

Yardım Mermer, Hoover markasıyla mutfaklara taze bir soluk getiriyor. Geniş ürün yelpazesi ve cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Konya'nın köklü firmalarından Yardım Mermer, 1993 yılından beri sektöre yön veriyor. Sünni Mermer olarak başlayan yolculuğunda, 2000 yılından itibaren Cevdet Yağar'ın ortaklığıyla daha da güçlenen firma, mermerden beyaz eşyaya uzanan geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Yağar,

"Mermer işiyle başladığımız serüvende, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak beyaz eşya sektörüne adım attık. Hoover markasıyla yaptığımız iş birliği sayesinde, mutfaklara taze bir soluk getirdik. Showroomumuzda, mutfak, tezgâh, evye, batarya, ankastre setler, beyaz eşyalar ve 3 boyutlu mimari projeler gibi mutfağa dair her türlü ihtiyacı karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz" dedi.

1993'te kurulan Yardım Mermer'i hep ileriye taşımak için Konyalılara hizmet ettiklerini belirten Yağar, "Sünni Mermer olarak ilk atılımımızı 1993'te gerçekleştirdik. 2000'li yıllarda buraya ortak olarak katıldım. Ortaklıktan sonra 8-10 sene Sünni Mermer ile devam ettikten sonra akrilik atölyemizi kurduk. Granit, porselen, kuvars ve akrilik tezgahlar ile hizmet vermeye devam ettik. 2000'li yıllardan sonra Showroom düşüncesiyle yola çıktık ve çalışmalarımızı ürün yelpazesi ile genişlettik" diye konuştu.

"MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİYİ SUNMAK İÇİN ÇABALIYORUZ”

Hoover markasının Alman kökenli olması, kaliteli ürünleri ve sektördeki güçlü duruşu, Yardım Mermer'i bu markayı tercih etmeye yöneltti. Yağar, "Müşterilerimize en iyiyi sunmak için çabalıyoruz. Hoover sayesinde hem kaliteli ürünler sunuyor hem de cazip kampanyalarla müşterilerimizi mutlu ediyoruz" diye ekledi.

"TÜM ÜRÜNLERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA BULMANIN RAHATLIĞI YARDIM MERMER'DE”

Konya'da beyaz eşya sektörüne yeni bir soluk getirmek için yola çıktıklarını belirten Yardım Mermer İşletme Sahibi Cevdet Yağar, "Hoover markasıyla yaptığımız iş birliği sayesinde, müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi temel beyaz eşyalardan süpürgelere kadar aradığınız her şeyi showroomumuzda bulabilirsiniz. Hoover'ın Alman kökenli, kaliteli ve müşteri memnuniyetine verdiği önem, bizi bu markayı tercih etmeye yöneltti. Müşterilerimiz, mutfakları için ihtiyaç duydukları tüm ürünleri tek bir çatı altında bulmanın rahatlığını yaşıyor” şeklinde konuştu.

"KONYA HALKINA ÖZEL KAMPANYALARLA BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLIYORUZ”

Yağar, "Üçlü, ankastre ve setlerde sunduğumuz özel kampanyalarla Konya halkına büyük avantajlar sağlıyoruz. Hoover markası beyaz eşyalarda 10 yıl motor garantisi sayesinde müşterilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyor. Üstelik ankastre setlerde ek ücret ödemeden 5 yıl Garanti veren tek firmayız. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi setlerinde 35 bin TL'den 29 bin 500 TL'ye düşen fiyatlarla büyük bir indirim yaptık. Ankastre setlerimizde de önemli indirimlerimiz mevcut. 3'lü ankastre setlerimizi 20.bin TL'ye kadar düşürdük ve 5 yıl garanti altına aldık. Ayrıca, ankastre set veya beyaz eşya alan müşterilerimize özel olarak dik süpürgeyi 6 bin 800 TL'ye satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi