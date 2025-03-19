Murat İlbak Kimdir? Murat İlbak aslen nereli? İlbak Holding sahibi kim?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Murat İlbak, İlbak Holding'in sahibi olarak tanınıyor. İlbak, aynı zamanda iş dünyasında önemli bir isim olarak biliniyor. Yolsuzluk ve terör operasyonu çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu ile birlikte adı geçen diğer şüpheliler arasında yer alıyor.

MURAT İLBAK KİMDİR?

Murat İlbak, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. İş insanı ve hukukçu kimliğiyle tanınan isim, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra StröerGroup'ta kariyerine başladı. 2000 yılında burada genel müdür yardımcısı olarak görev alan İlbak, 2006'da aynı şirketin CEO'luğuna getirildi. Şu anda İlbak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten İlbak, evli ve iki çocuk babasıdır.

İLBAK HOLDİNG SAHİBİ KİM?

İlbak Holding, Murat İlbak'a ait. Ancak holding Murat İlbak ile kardeşi Mustafa İlbak ile eşit ortaklıkla yönetiliyor. Madencilik, medya, turizm, gayrimenkul, açık hava reklamcılığı ve hızlı tüketim gibi 8 sektörde 35'ten fazla iştiraki bulunuyor. Son olarak Cnbc-e'yi Türkiye'ye getirerek adını duyurmuş ve Şekerbank'ın yüzde 12,6'lık hissesini devralma sürecini tamamladı.

MURAT İLBAK ASLEN NERELİ?

1975 yılında İstanbul'da doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi