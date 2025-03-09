Roblox açıldı mı, açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli kalktı mı, kalkacak mı, ne zaman kalkacak? 2025’te Roblox açılacak mı?
Türkiye’de Ağustos 2024’te erişime engellenen Roblox’un yeniden açılıp açılmayacağı oyuncular tarafından merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformdaki zararlı içeriklerin kaldırılması durumunda erişim engelinin kaldırılabileceğini belirtti. İşte son gelişmeler…
Roblox Türkiye'de Ne Zaman Açılacak? İşte Son Gelişmeler (Mart 2025)
Türkiye'de Ağustos 2024'te erişime engellenen popüler oyun platformu Roblox, oyuncular tarafından merak edilmeye devam ediyor. Platformda tespit edilen uygunsuz içerikler nedeniyle getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda yetkililerden açıklamalar gelmeye başladı.
Roblox Erişim Engeli Kaldırılacak mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamada, Roblox'un belirlenen zararlı içeriklerin kaldırılması durumunda Türkiye'de yeniden erişime açılabileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, şirketle yapılan görüşmelerin devam ettiğini ve uygun düzenlemeler sağlandığında mahkeme kararıyla tekrar açılabileceğini vurguladı.
Roblox Neden Kapatıldı?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, çocukları istismar edebilecek içeriklerin tespit edilmesi nedeniyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Roblox'a erişim engeli getirilmesine karar verildi.
Roblox Ne Zaman Açılacak?
Resmi makamlar tarafından Roblox'un yeniden açılacağına dair net bir tarih verilmedi. Ancak platformun, Türkiye'deki erişim engelinin kaldırılması için ilgili düzenlemeleri yapması gerektiği vurgulanıyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.
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