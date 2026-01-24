Testosteron hormonu için hangisi söylenebilir? Çifte Milyon sorusu

Vücudumuzun kimyasal habercileri olan hormonlar, sadece fiziksel gelişimi değil, ruh halinden metabolizmaya kadar pek çok süreci yönetir. Bu hormonlar arasında en çok konuşulanlardan biri olan "testosteron", genellikle sadece erkeklerle özdeşleştirilse de aslında biyolojik gerçeklik çok daha kapsamlıdır.

"Testosteron" hormonu için hangisi söylenebilir?

Testosteron, yaygın bilinenin aksine sadece bir "erkeklik hormonu" değildir. Evet, erkeklerde testislerde çok daha yüksek miktarlarda üretilir; ancak kadınlarda da yumurtalıklar ve böbrek üstü bezleri tarafından az miktarda da olsa üretilmektedir. Kadın vücudunda kemik sağlığı, kas kütlesi ve genel enerji dengesi için bu hormonun bulunması hayati önem taşır. Yani bu hormon ne suda ne de havada bulunur; doğrudan insan biyolojisinin bir parçasıdır.

Cevap: Kadın ve erkekte bulunur

Kaynak: Haber Merkezi