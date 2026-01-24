2005 öncesi kuşakların okuma yazma öğrendiği fişlerde hangisi olmazdı? Çifte Milyon sorusu

2005 yılından önce ilkokula başlayan milyonlarca kişinin hafızasına kazınan o meşhur "okuma fişleri", bir dönemin eğitim sembolüydü. Renkli kartonlar üzerine yazılan bu kısa cümleler, bitişik eğik yazıya geçilmeden önceki neslin okuma-yazma temelini oluşturuyordu. Ancak bu fişler arasında bazıları klasikleşmişken, bazıları o dönemde hiç yer almamıştı.

2005 öncesi kuşakların okuma yazma öğrendiği fişlerde hangisi olmazdı?

İlkokul hatıralarını tazelediğimizde; "Ali ata bak", "Işık ılık süt iç" ve "Emel eve gel" gibi cümlelerin alfabenin her bir harfini öğretmek için yıllarca kullanıldığını biliyoruz. Ancak "Ayşe tatile çıksın" cümlesi, o dönemdeki klasik fiş setleri içerisinde yer alan bir ifade değildir. 2005 sonrası değişen müfredatta ve yeni okuma setlerinde farklı isimler ve eylemler yer alsa da, eski kuşakların hafızasında böyle bir fiş bulunmuyor.

Cevap: Ayşe tatile çıksın

