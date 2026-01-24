GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Davetiyelerdeki LCV kısaltmasının açılımı hangisidir? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Davetiyelerdeki LCV kısaltmasının açılımı hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Düğün, nişan, açılış veya özel davetiyelerin sağ alt köşesinde sıkça rastladığımız, bazen yanında bir telefon numarasıyla bazen de bir tarihle gördüğümüz o meşhur üç harf: LCV. Organizasyon sahiplerinin planlama yapabilmesi için hayati önem taşıyan bu kısaltma, aslında nezaket kurallarının yazılı bir ifadesidir.

Davetiyelerdeki LCV kısaltmasının açılımı hangisidir?

LCV, Fransızca kökenli bir ifade olan "Répondez S'il Vous Plaît" (Lütfen Cevap Veriniz) cümlesinin Türkçe karşılığı olarak hayatımıza girmiştir. Türkçe açılımı ise şöyledir:

Lütfen Cevap Veriniz.

Bu notun amacı, davete katılacak kişi sayısını önceden belirleyerek hazırlıkların (yemek, oturma düzeni vb.) eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Cevap: Lütfen Cevap Veriniz

Kaynak: Haber Merkezi

