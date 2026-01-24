Davetiyelerdeki LCV kısaltmasının açılımı hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Düğün, nişan, açılış veya özel davetiyelerin sağ alt köşesinde sıkça rastladığımız, bazen yanında bir telefon numarasıyla bazen de bir tarihle gördüğümüz o meşhur üç harf: LCV. Organizasyon sahiplerinin planlama yapabilmesi için hayati önem taşıyan bu kısaltma, aslında nezaket kurallarının yazılı bir ifadesidir.

Davetiyelerdeki LCV kısaltmasının açılımı hangisidir?

LCV, Fransızca kökenli bir ifade olan "Répondez S'il Vous Plaît" (Lütfen Cevap Veriniz) cümlesinin Türkçe karşılığı olarak hayatımıza girmiştir. Türkçe açılımı ise şöyledir:

Lütfen Cevap Veriniz.

Bu notun amacı, davete katılacak kişi sayısını önceden belirleyerek hazırlıkların (yemek, oturma düzeni vb.) eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

