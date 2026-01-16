2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Konya öğretmen akademilerinde birinci dönem programları sona erdi

30 Ekim 2025 tarihi itibariyle başlayan Konya Öğretmen Akademilerinde birinci dönem eğitimleri sona erdi.
İl merkezinde Felsefe ve Düşünce Akademisi ile Biyografi Akademisi; Seydişehir'de Müzik Akademisi, Akşehir'de Şehir ve Kültür Akademisi ile Beyşehir'de yürütülen Edebiyat Akademisinde birinci dönemde toplam 29 program gerçekleştirildi.
Akademilere katılan öğretmenler, şehrin ve ülkenin yetiştirdiği, alanlarında önemli eserler veren kültür ve bilim insanları ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Valiliği himayelerinde ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile yürütmekte olunan Konya Öğretmen Akademileri, 02 Şubat 2026 tarihi itibariyle devam edecek.
Bu hafta;
- Biyografi Akademisinde Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü "Bir Serdengeçti Osman Yüksel Serdengeçti”
- Edebiyat Akademisinde Mimar/Yazar Hatice Yeğin Güneş "Mekânın Edebiyatı"
- Şehir ve Kültür Akademisinde Eğitimci İbrahim Öncel "Sözlü Kültür Söze Dökülünce”
- Felsefe ve Düşünce Akademisinde Yazar Sait Mermer "Muhyiddin Arabi'nin İslam Düşüncesine Katkısı” başlıklı sunumlarıyla öğretmenlerimizle bir araya geldi.
(Ali Asım Erdem)