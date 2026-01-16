Hasan Kılca öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile birlikte Mustafa Aydın İlkokulu'nda düzenlenen karne programında öğrencilerle bir araya geldi.
"ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNE GİDEN YOLDA HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"
Başkan Hasan Kılca, karne dağıtım programında, öğrencilerle yakından ilgilenerek çocukların mutluluğunun kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Karne alan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak yarıyıl tatil süresince çocukların verimli ve keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla birçok etkinlik hazırladıklarını belirtti.
Başkan Kılca; "Öğrencilerimizin karne heyecanlarına eşlik ettik. Bugün karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Karatay'da tatil boyunca çocuklarımızın istifade edeceği birçok etkinlik hazırladık; ailelerimiz ve öğrencilerimiz bu süreçte yapılacak duyuruları takip edebilirler. Tüm evlatlarımıza iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızın hayallerine giden yolda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”
Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu