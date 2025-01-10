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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na başvurular başladı

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat’ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na başvuruların, 16 Ocak’a kadar yapılabileceğini duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat'ta uygulanacak.

Sınava başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

  • #ÖSYM

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