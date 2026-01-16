GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Kulu’da 7 bin 600 öğrenci karne aldı

Kulu’da 7 bin 600 öğrenci karne aldı
Konya’nın Kulu ilçesinde 7 bin 600 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Kulu Merkez İlkokulu'nda protokol üyelerinin de katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Programa, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, protokol mensupları, idareciler ve öğretmenler katıldı. İlçe genelinde 60 okulda eğitim ve öğretim gören toplam 7 bin 600 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Kaynak: İHA

