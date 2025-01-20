GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EĞİTİM Haberleri

ÖSYM’den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık

ÖSYM’den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
ÖSYM, engelli adayların, sağlık raporları ile rapor içeriklerine uygun sınav uygulama taleplerini başvuru merkezlerine gitmeden ve başkanlığa rapor/belge göndermeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapabileceğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, dijital devlet anlayışının kamu hizmetlerinde bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılması kapsamında, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılacak engeli ve sağlık sorunu bulunan adaylara sınav başvuru işlemlerinde kolaylık sağlandığını belirtti. Prof. Dr. Ersoy, "Engelli adaylar, sağlık raporları ile rapor içeriklerine uygun sınav uygulama taleplerini (okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı, araç-gereçle sınava alınma, büyük punto basılı soru kitapçığı vb.) başvuru merkezlerine gitmeden ve Başkanlığımıza rapor/belge göndermeden, ÖSYM AİS üzerinden 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapabilecekler. Adayların engel/sağlık durum bilgilerini ve sınav uygulama taleplerini 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden başkanlığımıza iletebilmeleri için sağlık raporlarında yer alan verilerinin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili sistemlerinde dijital olarak bulunması, e-rapor sisteminde kayıtlı olması (barkodlu/karekodlu) ve kayıtlı rapordaki tanı ile engel oranlarının uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir" dedi.

Raporlardaki bilgiler dijital ortama aktarılmalı

Prof. Dr. Ersoy, "Adayların bu hizmeti kullanabilmesi için 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanıma açılan ve AİS (https://ais.osym.gov.tr) profillerinde yer alan 'E-Rapor Bilgilerim' sekmesi üzerinden sağlık raporlarının (Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu/Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu/Durum Bildirir Sağlık Raporuna) geçerlilik süresini, hastalık tanılarını ve varsa engel oranlarını kontrol etmeleri, hastalık tanı ve engel oranlarını görüntüleyemeyenlerin raporlarını aldıkları hastanelere başvurarak raporlarındaki bilgilerin dijital ortama aktarılması talebinde bulunmaları olası aksaklıkların önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

  • #Engelliler #ÖSYM #Sınav Takvimi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER