Selçuklu’da karne sevinci: Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle buluştu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemi sona erdi. Tüm Türkiye'de olduğu Konya'da da binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç'ın katılımlarıyla Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan protokol üyeleri sınıflarda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini takdim etti.

"Tatil dönemi dinlenmek ve kendinizi geliştirmek için önemli bir fırsattır”

Tüm öğrencilere güzel bir tatil dönemi dileyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bir dönem boyunca çok çalıştınız, emek verdiniz ve bunun karşılığını bugün karnelerinizle aldınız. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Karneler sadece notlardan ibaret değil, aynı zamanda gösterdiğiniz gayret ve çabanın bir göstergesidir. Tatil döneminde bol bol dinlenmenizi, kitap okumanızı, oyunlar oynamanızı ve sevdiklerinizle vakit geçirmenizi istiyoruz. Ekran başında fazla zaman geçirmek yerine arkadaşlarınızla oyunlar oynayın, spor yapın ve yeni şeyler öğrenin. Unutmayın, tatil hem dinlenmek hem de kendinizi geliştirmek için önemli bir fırsattır. Hepinize sağlıklı, mutlu ve eğlenceli bir tatil diliyorum. Yeni dönemde daha güzel başarılarla buluşmak dileğiyle.” şeklinde konuştu.

