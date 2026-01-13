Yarıyıl tatili için “karne zili’’ 16 Ocak’ta çalacak
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, 16 Ocak’ta birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.
Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak Cuma günü sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.
16 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.
