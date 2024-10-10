GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

7 haftalıkken Kayseri’den Konya’ya getirildi! “Tesadüfen ortaya çıkan bu durum, bebeğimizi bize bağışladı’’

- Güncelleme Tarihi:

7 haftalıkken Kayseri’den Konya’ya getirildi! “Tesadüfen ortaya çıkan bu durum, bebeğimizi bize bağışladı’’
Kayseri’den ağır kalp yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Konya’ya getirilen Bahar Aden bebek, 7 haftalıkken gerçekleştirilen operasyonla yaşama tutundu.

Beyrek ile Nigar Özsoy çiftinin ilk çocuğu Bahar Aden, 2 ay önce dünyaya geldi.

Belirti göstermediği için anlaşılamayan Bahar Aden'in rahatsızlığı, rutin sağlık kontrolünde tesadüfen fark edildi.

Kalbindeki delik büyük olduğu ve aort damarı gelişmediği için hayati tehlikesi bulunan bebek, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi.

Kalbindeki delik kapatılan, kalp zarından alınan parçayla aort damarı yapılan Bahar Aden bebek, başarılı operasyon sonrası taburcu edildi.

- "Bebeğimizi bundan sonra birkaç ameliyat daha bekliyor"

Hastanenin Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlu Hekimi Operatör Dr. Murat Şimşek, kendilerine geldiğinde bebeğin genel durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Geç tanı almasının, bebeğin yaşamsal fonksiyonlarını tehlikeye soktuğunu aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu tür durumlarda müdahale geciktiği zaman, konjenital kalp cerrahisinde başarı oranı düşüyor. Çocuğumuz aort damarı hemen hemen hiç gelişmediği için akciğer hipertansiyonu vardı. Böbrek ve karaciğer sorunları da vardı. Bu yüzden acil ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyat sonrası beklediğimizden daha iyi sonuç alması nedeniyle biz de sevinçliyiz. Bebeğimizi bundan sonra birkaç ameliyat daha bekliyor. Burada önemli olan ilk operasyonu atlatmaktı. Bundan sonra 4 aylık periyotta sıkı bir kardiyoloji takibi yapacağız ve 6 aylık olduktan sonra diğer ameliyatların süreci başlayacak."

- "Tesadüfen ortaya çıkan bu durum bebeğimizi bize bağışladı"

Anne Nigar Özsoy da kızının durumunun, baş çevresinin ölçülmesi için götürdükleri rutin hastane kontrolünde ortaya çıktığını ifade etti.

Teşhis konulana kadar bebeklerinde hiçbir rahatsızlık gözlemlemediklerini belirten Özsoy,

"Doktorlar, 'Durumu çok ağır, yaşama şansı çok düşük.' dediler. Çok zor bir durumdu. Başarılı şekilde ameliyat edildi. Şimdi durumu iyi. Umarım bu şekilde de devam eder. Tesadüfen ortaya çıkan bu durum, bebeğimizi bize bağışladı." diye konuştu.

Baba Beyrek Özsoy ise kızının durumunun kötü olmasına rağmen umutlarını hiç yitirmediklerini kaydetti.

 

Kaynak: AA

  • #ameliyat #Doktor Murat Şimşek #kalp hastası bebek #Konya #Konya Şehir Hastanesi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER