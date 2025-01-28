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9 Kez alkollü araç kullandı, Konya’da 2 can aldı!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
9 Kez alkollü araç kullandı, Konya’da 2 can aldı!
Konya’nın Çumra ilçesinde 27 Ocak 2025 günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kazada araç sürücüsü T.F. yaralanırken, yolculardan M.F. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki diğer yolcu K.Ö. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Kazanın ardından yapılan incelemede, sürücü T.F.'nin hastanede yapılan alkol kontrolünde 3.04 promil alkollü olduğu belirlendi. T.F.'nin daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve sürücü belgesinin 22 Kasım 2036 tarihine kadar geçici olarak iptal edildiği öğrenildi.

YENİDEN SÜRÜCÜ BELGESİNE İPTAL VE TUTUKLAMA

27 Ocak'ta gerçekleşen kazanın ardından T.F.'nin sürücü belgesi, Jandarma Trafik Timi tarafından 5 yıl süreyle (22 Kasım 2041 tarihine kadar) yeniden geçici olarak iptal edildi.

Adli işlemleri tamamlanan T.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar
  • BK
    Ben kimim
    15 saat önce

    Masum canların vebali kimde.

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