Adını Konya’nın Bir İlçesinden Alıyor! Pek Çok İsmi Var

Konya il sınırlarında bulunan ve “Beyşehir Kayışkıranı“ olarak bilinen Ononis adenotricha baklagiller (Fabaceae) familyasına ait yerel bir endemik bitkidir.

Bu bitki, alt kısmı çalımsı, üst kısmı ise kavisli olan ve 5-30 cm arasında değişen yüksekliğiyle dikkat çeker. Gövdesi, salgı tüylü ya da bazen tüysüz olabilir. Yaprakları genellikle üç yaprakçıklı olup, yaprakçıklar şeritsi-mızraksı, kenarları dişli ve küt veya girintilidir.

Halk arasında bir çok ismi var!

Çiçekler, bir veya iki adet pedunkul üzerinde yer alırken, çanak yaprakları çan şeklinde, taç yaprakları ise genellikle sarıdır. Meyve, salgılı tüylü olup, tohumları böbrek şeklindedir. Bu tür, halk arasında "demirdelen", "dikenli öküz çanı" ve "kayışkıran" gibi isimlerle de bilinmektedir.

Beyşehir Kayışkıranı'nın tip örneği, Konya il sınırlarında, Beyşehir ile Akseki arasında, Beyşehir'e 54 km uzaklıkta ve 1300-1400 metre yükseklikteki karaçam ormanı altlarında yer almaktadır. 1965 yılında Hub.-Mor tarafından "Ononis adenotricha Boiss. var. Nuda" olarak adlandırılan bu tür, bilim dünyasına yeni bir varyete olarak tanıtılmıştır.

Kırmızı listeye alınmış!

Endemik bir tür olan Beyşehir Kayışkıranı, yalnızca Konya il sınırlarında bulunmaktadır ve çiçeklenme dönemi haziran ile temmuz ayları arasındadır. Dünya Bitki Koruma Konseyi, bu bitkiyi yok olma riski taşıyan türler arasında değerlendirerek, kırmızı listeye "EN (Endangered - Tehlikede)" kategorisinde almıştır.

Kaynak: Haber Merkezi