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AK Parti Konya’da yeni dönem başlıyor! İşte yönetimde yer alan isimler

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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AK Parti Konya’da yeni dönem başlıyor! İşte yönetimde yer alan isimler

AK Parti Konya İl Teşkilatı, 8. Olağan Kongresi ile yeni bir döneme adım atıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek kongrede Fatih Özgökçen'in tek listeyle seçilmesi bekleniyor.

Fatih Özgökçen'den AK Parti Konya İl Başkanlığı için ilk açıklama

Hasan Angı veda ediyor

Mevcut İl Başkanı Hasan Angı'nın görevini devredeceği kongre öncesi, Fatih Özgökçen başkanlığındaki yeni yönetim kurulu heyecanla bekleniyordu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan gazetecilere tebrik!

Yeni yönetim kurulu açıklandı

AK Parti Konya İl Teşkilatı'nın yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

İşte, Fatih Özgökçen liderliğinde görev alacak isimler:

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI FATİH ÖZGÖKÇEN KİMDİR?

Fatih Özgökçen, 1977'de Konya'da dünyaya geldi. Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. Liseyi Konya Merkez İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. 1998 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite hayatına başladı. 2002 yılında üniversiteden mezun oldu. Daha sonra memleketi Konya'ya dönerek AK Parti Konya Gençlik Kolları teşkilatının kuruluş sürecinde yer aldı. Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Eski Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen AK Parti Konya il Başkanı oldu

Eğitim hayatının ardından 2003 yılında doğup büyüdüğü, hayatının her döneminde tutkuyla bağlandığı Konya'da serbest avukatlık yapmaya başladı. Bu süre zarfında ticari şirketlerin, işletmelerin ve kamu kurumlarının hukuk müşavirliği görevlerini üstlendi. 2018 yılında ise İller Bankası Denetim Kurulu Üyesi oldu. AK Parti Meram Meclis Üyesi olarak yer aldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 2. Başkanvekili görevinde bulundu. 2021 yılında İttifak Holding Konyaspor Kulübü başkanlığına seçilerek 2023 yılı Kasım ayına kadar bu görevi yürüttü.

Konya kamuoyu tarafından genç, dinamik ve sosyal yönleriyle tanınan Fatih Özgökçen evli ve 3 çocuk babası.

 

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Yorumlar
  • RD
    Recep demirci
    1 saat önce

    Konyaspor u ne hale getirdiği belli şimdi tüm Konya'da...

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