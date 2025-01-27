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AK Parti Konya İl Yürütme Kurulu belli oldu

AK Parti Konya İl Yürütme Kurulu belli oldu
AK Parti Konya 8.Olağan İl Kongresi sonrası İl Başkanı Fatih Özgökçen oldu. Bununla birlikte yeni İl Yürütme Kurulu Listesi de belirlendi.

Fatih Özgökçen'in AK Parti İl Başkanı olduğu İl Yürütme Kurulu şu şekilde oluştu:

SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER: NAZIM İREŞ

TEŞKİLATLANMA: HASAN MURAT GÜÇLÜ

SEÇİM İŞLERİ: SAMED SAFA KAYA

TANITIM VE MEDYA: COŞKUN ER

DIŞ İLİŞKİLER: GÖKHAN TAŞKIRAN

SOSYAL POLİTİKALAR: HALİL İBRAHİM YENER

YEREL YÖNETİMLER: KAZIM KÜÇÜKÇÖĞEN

EKONOMİ İŞLERİ: EMİN GÜL

SİVİL –TOPLUM VE HALKA İLİŞKİLER: HATİCE TULUKCU ERKAN

MALİ VE İDARİ İŞLER: MUSTAFA İBİŞ

AR-GE VE EĞİTİM: VELİ VURAL

İNSAN HAKLARI: ABDURRAHMAN UTANÇ

ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜR: MÜNİR GÜNAY

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOJİLERİ: HAKAN YILDIRIM

İL SEKRETERLİĞİ: MEHMET EMRE SALUR

Kaynak: Haber Merkezi

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