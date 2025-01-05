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AK Parti Konya Teşkilatının acı günü! Eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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AK Parti Konya Teşkilatının acı günü! Eski ilçe başkanı hayatını kaybetti

Eski AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Acı haber, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer tarafından paylaşılan taziye mesajıyla duyuruldu.

Başkan Sefer, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eski AK Parti Hüyük İlçe Başkanımız Sayın Mahmut Büyükgündüz'ün İstanbul'da geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı;

"Önceki dönem Hüyük İlçe Başkanımız Mahmut Büyükgündüz'ün vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun.''

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır;

"Önceki dönem AK Parti Hüyük İlçe Başkanımız, çok sevdiğimiz güzel insan Mahmut Büyükgündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.''

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Mahmut Büyükgündüz'ün vefatı, AK Parti Konya teşkilatında ve Hüyük ilçesinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

  • #Mahmut Büyükgündüz #hüyük #ak parti #Mahmut Büyükgündüz ak parti

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