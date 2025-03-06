AKOM’dan Konya’ya önemli meteorolojik uyarı!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kent genelinde beklenen hava durumu hakkında önemli bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca Konya'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Gündüz Sıcaklıkları Artıyor
Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüz en yüksek sıcaklığın 22°C'ye kadar çıkması öngörülüyor.
Pus ve Sis Bekleniyor
Gece ve sabah saatlerinde özellikle şehir genelinde pus ve sis oluşabileceği belirtilirken, görüş mesafesinin azalabileceğine dikkat çekildi.
Buzlanma ve Don Uyarısı
Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini vurgulayarak, sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edilirken, özellikle erken saatlerde yola çıkacakların gerekli önlemleri almaları gerektiği ifade edildi.
Konya'da hava durumuna ilişkin gelişmeler belediyenin resmi kanallarından duyurulmaya devam edecek.
AKOM paylaşımında;
"ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
Hafta boyunca İlimiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülmesi beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C'ye kadar çıkabilir.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle tavsiye edilir.'' İfadeleri kullanıldı.
(Meltem Gürbüz)