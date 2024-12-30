AKOM duyurdu! Konya’da 1 Ocak için toplu ulaşım düzenlemesi

Yapılan açıklamada, şehir içi otobüslerin 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Cumartesi tarifesi ile hizmet vereceği bildirildi.
AKOM, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"1 Ocak Çarşamba günü şehir içi otobüslerimiz Cumartesi tarifesi ile hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunar, toplu taşıma hizmetimizden faydalanırken planlamalarınızı bu doğrultuda yapmanızı rica ederiz.”
Vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamamaları için toplu taşıma hizmetlerini kullanmadan önce belirtilen tarife doğrultusunda planlama yapmaları önerildi.
(Meltem Gürbüz)