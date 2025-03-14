AKOM DUYURDU! Konya’da toplu ulaşıma maç ayarı geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçı nedeniyle şehir içi toplu ulaşımda düzenlemeler yapılacağını duyurdu.
Maç öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla tramvay hatlarında ek seferler planlandı. Bu düzenlemeyle, taraftarların stadyuma daha rahat ulaşım sağlaması ve maç bitiminde evlerine dönüşlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Yetkililer, vatandaşların toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri ve yoğun saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ek seferlerin, maç saatine yakın zaman diliminde başlayıp, maçın bitiminden sonra da devam edeceği bildirildi.
(Meltem Gürbüz)