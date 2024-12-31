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Başkan Pekyatırmacı’dan üç aylar mesajı

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Başkan Pekyatırmacı’dan üç aylar mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan rahmet ve bereket mevsimi olan üç ayların başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı İslam alemi için büyük öneme sahip olan manevi yenilenme mevsimi üç ayların başlaması nedeniyle ile bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında şu görüşlere yer verdi;

 "Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma,  merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) Recep Ayı girdiğinde, "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiş ve bu mübarek zamanların önemine dikkat çekmiştir.

Üç aylar ve kandil geceleri, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile bir gönül iklimi, aynı hissiyatı paylaşan gönüllerin bir araya gelerek dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekir. Dua kapılarının açık olduğu bu günleri iyi değerlendirmeli ve imanımızı güçlendirmeliyiz. Bu mübarek ayların başlangıcı Gazze'de ve tüm mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan tüm Müslüman kardeşlerimizin özgürlüğe ve feraha kavuşacağı bir milada vesile olması duasında bulunuyorum. Allah o günleri bizlere göstersin. 

Bu duygu ve düşüncelerle hayır ve bereketi bol olan mübarek üç ayların, vatanımıza, milletimize ve tüm İslam alemine güzellikler getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum"

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