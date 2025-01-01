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Geri sayım başladı! Konya’da 2025 şivlilik ne zaman kutlanacak? 2025 Şivlilik tarihi

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Geri sayım başladı! Konya’da 2025 şivlilik ne zaman kutlanacak? 2025 Şivlilik tarihi
Konya’da üç ayların gelişini müjdeleyen şivlilik için geri sayım başladı. Peki Konya’da şivlilik ne zaman kutlanacak, Konya’da şivlilik tarihi hangi gün? İşte Konya’da 2025 şivlilik tarihi...

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl da devam edecek. İşte, 2025 Şivlilik tarihi...

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2025 ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya'da Şivlilik geleneği, 2025 yılında 1 Ocak'ta başlıyor.

Şivlilik, 1 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 2 Ocak günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

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ASIRLARDIR DEVAM EDİYOR

Bu asırlık gelenek, üç ayların başlangıcını müjdeleyen bir kutlama olarak kabul ediliyor.

Şivlilik, Konya'nın kültürel zenginliklerinden biri olarak asırlardır canlılığını koruyor.

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