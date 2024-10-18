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Hamas Lideri şehit oldu! Konya’da Yahya Silvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Hamas Lideri şehit oldu! Konya’da Yahya Silvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
Hamas Lideri Şehit Yahya Silvar için Konya’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen programa bütün şehir davet edildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında şehit olduğunu doğruladı. 

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü bir açıklama yaptı.

Direniş için sahadaydı!

Açıklamasında, Sinvar'ın İsrail saldırısında şehit olduğunu söyleyen Hayye, Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti.
Siyasi Büro Üyesi Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." diye konuştu.

Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı!

Hamas Lideri Şehit Yahya Silvar için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından akşam namazını müteakip Selim Sultan Cami önünde organize edilen programda, Şehit Yahya Silvar için saf tutuldu. 

Kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Adem Ceylan şunları söyledi:

"Bugün katil İsrail tarafından şehit edilen Filistinli kardeşlerimize selam göndermek için bir araya geldik.Şahitliğimizin sınırları dua etmekle sınırlı değildir,büyük hesap gelinceye kadar sebat etmekle mükellefiz.Birkaç ay önce ismail Haniye'nin namazını kıldığımız zaman onun şehadeti ile hüzünlenmiştik ,Allah daha nice liderler çıkartacak demiştik ve bugün de adı gibi yaşayacak liderler çıkacaktır. Yahya Sinvar'a şahitlik etmek için toplandık. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Hayatımızın sonuna kadar katil İsrail'e nefretimiz devam edecektir. Lütfen meydanları terk etmeyelim.Filistin halkının yanında olmaya devam edelim ve kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım.'' 

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • O
    Ömer
    2 gün önce

    Namaz kılmak yerine siha,gemi,ucak,asker gonderseniz daha mantıklı değil mi?

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