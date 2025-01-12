Hayati İnanç Konya’nın bu ilçesine geliyor! Tarih belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şehir Konferansları, birbirinden değerli isimleri Konya ilçelerinde halkla buluşturuyor. Şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak için düzenlenen Şehir Konferanslarında Hayati İnanç Konya’da bu ilçeye geliyor. Tarih belli oldu. İşte detaylar..

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şehir Konferansları, ünlü isimleri Konya'nın farklı ilçelerinde halkla buluşturmaya devam ediyor.

Hayati İnanç Akşehir'e geliyor!

Edebiyat ve kültür üzerine yaptığı derin sohbetleriyle tanınan Hayati İnanç, 15 Ocak Çarşamba günü Akşehir'de vatandaşlarla bir araya gelecek. "Can Veren Pervaneler” başlıklı konferansıyla dinleyenlere ilham verecek olan İnanç, Türk-İslam edebiyatına dair zengin bir içerik sunacak.

Tüm halk davetli!

Tüm halkın davetli olduğu bu anlamlı etkinlik, Akşehir'de unutulmaz bir edebiyat ziyafeti sunmayı vaat ediyor. Kaçırmayın!

HAYATİ İNANÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hayati İnanç, 1961 yılı Şubat ayında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğmuştur. Babası devlet memuru olarak çalışmıştır. Dört kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. Büyük dedesi hacca giden Muğlalı bir ağa tarafından köle olarak Medine'den getirilen bir kişidir. İnanç, aslen Sudanlı bir kökene sahiptir.

İlkokul yıllarını Denizli Çameli ilçesinde tamamlamıştır. Okulun birincisi olarak derece ile mezun olan İnanç, orta ikinci sınıfta Aydın Nazilli devlet parasız yatılı okulunu kazanmıştır. Devamında Aydın Lisesine gitmiş ve 1977'de lise öğrenimini tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisansını tamamlamıştır.

Hayati İnanç, Avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır. Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiştir. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını sunmaktadır.