GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya-Ankara yolu kar ve tipiye teslim oldu! İşte son durum

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya-Ankara yolu kar ve tipiye teslim oldu! İşte son durum
Konya ile Ankara’yı birbirine bağlayan kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.

Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollarda kar yağışı etkili oldu. Konya-Ankara yolu da kar ve tipiye teslim oldu. 

İŞTE O ANLAR;


YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kulu Meslek Yüksekokulu karşısında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yol ulaşıma kapatıldı.

Kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. 

YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Ekiplerin 3,5 saatlik  çalışması sonrası karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

 

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER