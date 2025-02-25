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Konya’da 27 saatlik fikir maratonu: Gençler gelecek için üretti

Konya’da 27 saatlik fikir maratonu: Gençler gelecek için üretti
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, hafta sonu boyunca kesintisiz süren 27 saatlik Fikir Geliştirme Kampı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Fikir Geliştirme Kampı gerçekleştirdi.

Hafta sonu boyunca kesintisiz süren 27 saatlik kamp boyunca gençlik meclisinin karşılaştığı sorunlara çözüm arandı, yeni projeler üretildi ve geleceğe dair yenilikçi fikirler ortaya konuldu.

Üyeler, gece boyunca uyumadan projelerini hazırlayarak özverili bir çalışma sergiledi.

Yoğun geçen süreçte, sadece fikirler değil, dostluklar da güçlendi. Ekip ruhunun ön planda olduğu kamp, samimi bir atmosferde gerçekleşti.  

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, gençlerin sorunlarına çözüm üretmek ve birlikte daha güçlü adımlar atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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