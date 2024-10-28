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Konya’da Cumhuriyet Bayramı toplu taşıma düzenlemesi

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’da Cumhuriyet Bayramı toplu taşıma düzenlemesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma düzenlemesi yapıldığını duyurdu. 

Buna göre, şehir içi otobüsler 29 Ekim Salı günü cumartesi tarifesi ile hizmet verecek.

Belediye yetkilileri, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, bu özel günde toplu taşımadan faydalanacak vatandaşların bu düzenlemeyi göz önünde bulundurmalarını rica etti.

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(Meltem Gürbüz)

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