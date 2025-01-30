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Konya’da ekmeğe zam mı geldi! Konya’da güncel ekmek fiyatı ne kadar?

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’da ekmeğe zam mı geldi! Konya’da güncel ekmek fiyatı ne kadar?
Konya’da ekmek fiyatlarına zam mı geldi? Konya’da ekmek ne kadar? İşte detaylar..

Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok ilde ekmek fiyatlarına zam yapılırken, Konya'da da ekmek fiyatlarının artması bekleniyor.

KONYA'DA EKMEĞE 3 TL ZAM BEKLENİYOR

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da, 9 liradan satılan ekmeğin yeni dönemde 12 liraya yükselmesi öngörülüyor.

KONYA'DA SİMİT FİYATI NE KADAR ARTACAK?

Bununla birlikte, unlu mamullere de zam yapılacağı belirtilirken, 15 liradan satılan simidin fiyatının 18-20 lira arasında değişeceği ifade ediliyor.

Konya'da 200 gram ekmek, 9 TL'den satılıyor. Ekmeğe son zam 2024 yılının Haziran ayında gelmişti.

İşte Haziran ayı güncel ekmek fiyat listesi;

200 gram Normal Ekmek: 9 TL,

200 gram Tuzsuz Ekmek: 10 TL,

200 gram Konya Kes Kes Ekmeği;  12 TL,

200 gram Konya Somun Ekmeği: 12 TL,

200 gram Kepekli Ekmek: 18 TL,

300 gram Çiçek Ekmek: 24 TL,

250 gram Tam Buğday Ekmeği; 25 TL

250 gram Köy Ekmeği: 18 TL

500 gram Karadeniz Ekmeği: 36 TL

300 gram Tandır Ekmeği; 23 TL,

500 gram Patatesli Ekmek; 65 TL

300 gram Tırnaklı Pide; 24 TL

100 gram Sütlü Ekmek; 13 TL

100 gram Çavdarlı Ekmek; 13 TL 

100 gram Karışık Tahıllı Ekmek;  13 TL

100 gram Mısırlı Ekmek;  13 TL

50 gram Rolli Ekmek(ambalajlı); 6,5 TL 

Meltem Gürbüz

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