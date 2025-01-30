Konya’da ekmeğe zam mı geldi! Konya’da güncel ekmek fiyatı ne kadar?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok ilde ekmek fiyatlarına zam yapılırken, Konya'da da ekmek fiyatlarının artması bekleniyor.
KONYA'DA EKMEĞE 3 TL ZAM BEKLENİYOR
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da, 9 liradan satılan ekmeğin yeni dönemde 12 liraya yükselmesi öngörülüyor.
KONYA'DA SİMİT FİYATI NE KADAR ARTACAK?
Bununla birlikte, unlu mamullere de zam yapılacağı belirtilirken, 15 liradan satılan simidin fiyatının 18-20 lira arasında değişeceği ifade ediliyor.
Konya'da 200 gram ekmek, 9 TL'den satılıyor. Ekmeğe son zam 2024 yılının Haziran ayında gelmişti.
İşte Haziran ayı güncel ekmek fiyat listesi;
200 gram Normal Ekmek: 9 TL,
200 gram Tuzsuz Ekmek: 10 TL,
200 gram Konya Kes Kes Ekmeği; 12 TL,
200 gram Konya Somun Ekmeği: 12 TL,
200 gram Kepekli Ekmek: 18 TL,
300 gram Çiçek Ekmek: 24 TL,
250 gram Tam Buğday Ekmeği; 25 TL
250 gram Köy Ekmeği: 18 TL
500 gram Karadeniz Ekmeği: 36 TL
300 gram Tandır Ekmeği; 23 TL,
500 gram Patatesli Ekmek; 65 TL
300 gram Tırnaklı Pide; 24 TL
100 gram Sütlü Ekmek; 13 TL
100 gram Çavdarlı Ekmek; 13 TL
100 gram Karışık Tahıllı Ekmek; 13 TL
100 gram Mısırlı Ekmek; 13 TL
50 gram Rolli Ekmek(ambalajlı); 6,5 TL
Meltem Gürbüz