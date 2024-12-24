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Konya’da etliekmek savaşları başladı! Ucuza sattırmayacaklarmış

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’da etliekmek savaşları başladı! Ucuza sattırmayacaklarmış

Konya'da liste satış fiyatı 220 TL'ye ulaşan etliekmeği ucuza satan fırın ve restoranlara lokantacılar odası uyarı yaptı. 

Fiyatı çok pahalı!

Konya'nın en önemli markalarından biri ve coğrafi işaretli ürünü olan etliekmeğin fiyatı uzun süredir tartışma konusu… Esnaf Odası tarafından fırın ve restoranlara gönderilen listede fiyatı 220 TL'ye ulaşan etliekmek şehrin dört bir tarafından 60 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 

Esnaf Odası "olmaz” dedi!

Konya Lokantacılar Odası etliekmek fiyatları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Oda Başkanı Ali Osman Karamercan; İşçilik, işletme ve kira gibi girdilerin büyük maliyet oluşturduğunu söyleyerek liste fiyatının çok altında satış yapan fırın ve restoranların etliekmeğin genetiği ile oynadığını, gramaj ve kriterlere uymadığını iddia etti. 

Denetim başlatıldı

Şehirdeki reklam panolarında etliekmek kampanyalarını gördüklerini ve etliekmeğin basitleştirildiğini söyleyen Karamercan, Konya'nın coğrafi ürün işaretli etliekmeğini gerekli kriterlere uygun satmayan işletmelere yönelik denetimlerin başladığını açıkladı. Özellikle içerik ve gramaj bildirmeden satış yapan işletmelerin olduğunu söyleyen Karamercan, etliekmeği taklit ve tağşiş edilmesine müsaade  edilmeyeceğini duyurdu. 

İşte Karamercan'ın etliekmek açıklaması!

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