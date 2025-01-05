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Konya’da göz gözü görmeyecek! Yeni haftada puslu hava etkisini gösterecek

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’da göz gözü görmeyecek! Yeni haftada puslu hava etkisini gösterecek

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yeni haftayla birlikte puslu hava etkisini gösterecek. 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan puslu hava, 10 Ocak Cuma gününe kadar sürecek.

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Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklık -1°C'ye kadar düşecek. Bu durumun, özellikle sabah saatlerinde trafik ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

6 Ocak Pazartesi

Vatandaşların sabah saatlerinde araç kullanırken dikkatli olmaları ve oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbir almaları öneriliyor. Uzmanlar, puslu havanın görüş mesafesini düşürebileceğine de dikkat çekiyor.

Konya'da sisli ve puslu hava etkili olacak! Bazı ilçelerde sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek

Konya genelinde hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, puslu havanın oluşturabileceği etkiler için yetkililerden gelen uyarılara kulak verilmesi önem taşıyor.

Konya'da sisli ve puslu hava etkili olacak! Bazı ilçelerde sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 8°

7 Ocak 2025 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 13°

8 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°

(Meltem Gürbüz)

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