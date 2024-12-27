Konya’da hafta sonu kar yağışı bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Konya'da hafta sonu kar yağışı etkili olacak. 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü başlayacak olan kar yağışının, 30 Aralık Pazartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.
31 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Konya'nın tüm ilçelerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Konya genelinde hafta sonu plan yapacak olanlar için kış şartlarına uygun önlemler almaları ve trafiğe çıkacak sürücülerin araçlarında zincir ve kar lastiği bulundurmaları tavsiye ediliyor.
Kar yağışı ile birlikte şehirde kartpostallık manzaraların oluşması beklenirken, yetkililer vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına dikkatli olmalarını istedi.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°
Yarın için Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°
29 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°
30 Aralık 2024 Pazartesi Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°
31 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°
28 Aralık Cumartesi Konya hava durumu
29 Aralık Pazar Konya hava durumu
30 Aralık Pazartesi Konya hava durumu
31 Aralık Salı Konya hava durumu
1 Ocak Çarşamba Konya hava durumu